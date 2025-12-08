Grand Prix de Caisses à Savon Route de Decize Cossaye

Grand Prix de Caisses à Savon

Route de Decize Le Bourg Cossaye Nièvre

Début : 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-01 23:00:00

2026-08-01

Une journée pas comme les autres !

Le village entre en piste avec un événement original et plein de bonne humeur.

Programmation à venir .

Route de Decize Le Bourg Cossaye 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté amicale58300@gmail.com

