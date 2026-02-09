Grand prix de Casteljaloux Route de Mont de Marsan Casteljaloux

Grand prix de Casteljaloux

Route de Mont de Marsan Golf de Casteljaloux Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif réduit

Date :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-07

Stroke Play 36 trous

Nous vous attendons nombreux ! .

Route de Mont de Marsan Golf de Casteljaloux Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 51 60 contact@golfdecasteljaloux.fr

English : Grand prix de Casteljaloux

