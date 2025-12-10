Grand prix de Peinture et Sculpture Salle des Arts Sausset-les-Pins
Du mercredi 25 au samedi 28 mars de 10h à 17h.
10h/12h et 15h/17h. Salle des Arts Esplanade de la gare Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône
Début : 2026-03-25 10:00:00
fin : 2026-03-28 17:00:00
2026-03-25
Exposition de peinture et sculpture
Huile acrylique et gouache aquarelle.
Lancement des inscriptions à partir du 6 janvier auprès de la bibliothèque . .
Salle des Arts Esplanade de la gare Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 44 58 44 animation@saussetlespins.fr
English :
Painting and sculpture exhibition
Oil acrylic and gouache watercolor.
