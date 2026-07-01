Informations pratiques

Saint-Chamarand

Grand repas des producteurs

Saint-Chamarand Lot

Tarif : 25 – 25 – 23 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le comité des fêtes organise cette soirée conviviale et gourmande mitonnée avec des produits locaux et animation musicale par la bandas Bande de copains !

Le comité des fêtes organise cette soirée conviviale et gourmande mitonnée avec des produits locaux et animation musicale par la bandas Bande de copains !

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Saint-Chamarand 46310 Lot Occitanie +33 6 24 73 04 90

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English :

The festival committee is organizing this fun and delicious evening, featuring dishes prepared with local ingredients and musical entertainment by the band Bande de copains!

L’événement Grand repas des producteurs Saint-Chamarand a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Gourdon