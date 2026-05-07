Grand show de l’école de musique de Jarny Jarny
Grand show de l’école de musique de Jarny Jarny vendredi 26 juin 2026.
Jarny
Grand show de l’école de musique de Jarny
36 rue de la commune de Paris Jarny Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26 22:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Grand show de l’école de musique de Jarny
Entrée libre
Parvis de l’école de musique
Si mauvais temps: centre Jules RomainsTout public
0 .
36 rue de la commune de Paris Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 58 64 ecoledemusique@jarny.fr
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English :
Grand show by the Jarny music school
Free admission
In front of the music school
In case of bad weather: center Jules Romains
L’événement Grand show de l’école de musique de Jarny Jarny a été mis à jour le 2026-05-07 par MILTOL
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