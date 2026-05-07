Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Grand show de l’école de musique de Jarny Jarny

Grand show de l’école de musique de Jarny Jarny

Grand show de l’école de musique de Jarny Jarny vendredi 26 juin 2026.

Adresse : 36 rue de la commune de Paris

Ville : 54800 Jarny

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Jarny

Grand show de l’école de musique de Jarny

36 rue de la commune de Paris Jarny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26 22:00:00

Date(s) :
2026-06-26

Grand show de l’école de musique de Jarny
Entrée libre
Parvis de l’école de musique
Si mauvais temps: centre Jules RomainsTout public
0  .

36 rue de la commune de Paris Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 58 64  ecoledemusique@jarny.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Grand show by the Jarny music school
Free admission
In front of the music school
In case of bad weather: center Jules Romains

L’événement Grand show de l’école de musique de Jarny Jarny a été mis à jour le 2026-05-07 par MILTOL

À voir aussi à Jarny (Meurthe-et-Moselle)