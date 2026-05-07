Jarny

Grand show de l’école de musique de Jarny

36 rue de la commune de Paris Jarny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26 22:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Grand show de l’école de musique de Jarny

Entrée libre

Parvis de l’école de musique

Si mauvais temps: centre Jules RomainsTout public

0 .

36 rue de la commune de Paris Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 58 64 ecoledemusique@jarny.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Grand show by the Jarny music school

Free admission

In front of the music school

In case of bad weather: center Jules Romains

L’événement Grand show de l’école de musique de Jarny Jarny a été mis à jour le 2026-05-07 par MILTOL