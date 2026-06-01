Grand tournoi de bridge La Baule-Escoublac
Grand tournoi de bridge La Baule-Escoublac samedi 20 juin 2026.
La Baule-Escoublac
Grand tournoi de bridge
15 Avenue Jules Vernes La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez participer au grand tournoi de bridge 2026 ! Celui-ci aura pour but d’accentuer les recherches sur la Sclérose en plaques. Le tournoi se réalisera par paires et des cocktails seront offert aux vainqueurs ! .
15 Avenue Jules Vernes La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 16 03 contact@festivalbridgelabaule.com
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English :
L’événement Grand tournoi de bridge La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
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