La Baule-Escoublac

Grand tournoi de bridge

15 Avenue Jules Vernes La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez participer au grand tournoi de bridge 2026 ! Celui-ci aura pour but d’accentuer les recherches sur la Sclérose en plaques. Le tournoi se réalisera par paires et des cocktails seront offert aux vainqueurs ! .

15 Avenue Jules Vernes La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 16 03 contact@festivalbridgelabaule.com

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English :

L’événement Grand tournoi de bridge La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44