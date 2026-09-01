Informations pratiques

Pont-de-Barret

Grand Tournoi TROLL BALL

Pont-de-Barret Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 11:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Grand Tournoi de Troll Ball, taverne, food truck et animations

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Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 33 78 49 toursdejeux.ludotheque@gmail.com

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English :

Major Troll Ball Tournament, tavern, food trucks, and entertainment

L’événement Grand Tournoi TROLL BALL Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux