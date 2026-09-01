AGENDA · Pont-de-Barret
Grand Tournoi TROLL BALL Pont-de-Barret
samedi 26 septembre 2026 · Pont-de-Barret
Informations pratiques
Pont-de-Barret
Grand Tournoi TROLL BALL
Pont-de-Barret Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 11:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Grand Tournoi de Troll Ball, taverne, food truck et animations
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Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 33 78 49 toursdejeux.ludotheque@gmail.com
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English :
Major Troll Ball Tournament, tavern, food trucks, and entertainment
L’événement Grand Tournoi TROLL BALL Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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