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Grand troc et puces du Football club de Pont-l’Abbé Pont-l’Abbé

Grand troc et puces du Football club de Pont-l’Abbé Pont-l’Abbé dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Route de Saint-Jean-Trolimon

Ville : 29120 Pont-l'Abbé

Département : Finistère

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif :

Pont-l’Abbé

Grand troc et puces du Football club de Pont-l’Abbé

Route de Saint-Jean-Trolimon Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Venez chiner et faire le plein de bonnes affaires lors de ce troc et puces !
Édition 2026 180 exposants
Buvette et petite restauration.
Organisé par le FCP football club de Pont-l’Abbé.   .

Route de Saint-Jean-Trolimon Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 87 39 06 

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English :

L’événement Grand troc et puces du Football club de Pont-l’Abbé Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Destination Pays Bigouden

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