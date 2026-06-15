Grand troc et puces du Football club de Pont-l’Abbé Pont-l’Abbé dimanche 19 juillet 2026.

Pont-l’Abbé

Grand troc et puces du Football club de Pont-l’Abbé

Route de Saint-Jean-Trolimon Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Venez chiner et faire le plein de bonnes affaires lors de ce troc et puces !

Édition 2026 180 exposants

Buvette et petite restauration.

Organisé par le FCP football club de Pont-l’Abbé. .

Route de Saint-Jean-Trolimon Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 87 39 06

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English :

L’événement Grand troc et puces du Football club de Pont-l’Abbé Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Destination Pays Bigouden