Grand troc et puces du Football club de Pont-l’Abbé Pont-l’Abbé
Grand troc et puces du Football club de Pont-l’Abbé Pont-l’Abbé dimanche 19 juillet 2026.
Pont-l’Abbé
Grand troc et puces du Football club de Pont-l’Abbé
Route de Saint-Jean-Trolimon Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Venez chiner et faire le plein de bonnes affaires lors de ce troc et puces !
Édition 2026 180 exposants
Buvette et petite restauration.
Organisé par le FCP football club de Pont-l’Abbé. .
Route de Saint-Jean-Trolimon Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 87 39 06
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English :
L’événement Grand troc et puces du Football club de Pont-l’Abbé Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Destination Pays Bigouden
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