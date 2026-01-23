Concert Ensemble Matheus Les héroïnes de l’opéra Collège St Gabriel Pont-l’Abbé

Concert Ensemble Matheus Les héroïnes de l’opéra

Collège St Gabriel 24B Rue Jean Lautredou Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19

2026-06-19

En 2026, le Département du Finistère s’associe à nouveau à l’Ensemble Matheus, dirigé par le chef d’orchestre Jean-Christophe SPINOSI, pour proposer une grande tournée musicale dans 18 communes du territoire entre janvier et juin 2026.

Ensemble MATHEUS X Département du Finistère

Enraciné dans le Finistère depuis sa création en 1991, l’Ensemble Matheus se produit à l’international comme en France. Jean-Christophe SPINOSI, emblématique chef d’orchestre de l’Ensemble Matheus, a toujours eu à cœur de rendre la musique classique accessible au plus grand nombre.

Fort du succès de la première tournée réalisée en 2025, le Département a souhaité s’associer à nouveau en 2026 à l’Ensemble Matheus afin d’organiser un évènement culturel ouvert à tous répondant à 3 objectifs

– offrir aux Finistériens des concerts de qualité et accessibles à tous ;

– sensibiliser les collégiens à la musique classique par des actions d’éducation artistique et culturelle ;

– mettre en valeur le patrimoine architectural finistérien en organisant les concerts dans les églises.

Une programmation éclectique et exigeante

Le Département du Finistère a souhaité organiser une tournée musicale de 18 concerts entre janvier et juin 2026 dans les églises de différentes communes du territoire, afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir y assister. Ces concerts sont ouverts au grand public pour un tarif allant de la gratuité pour les moins de 15 ans, 10 € de 15 à 18 ans, 13 € demandeurs d’emploi, personnes handicapées à 18 €, tarif plein. Un tarif de 15 € est proposé pour les deux parents dont l’enfant a participé à l’action pédagogique (13 € si parent seul). Les billets pourront être achetés sur place ou en ligne via le site de l’Ensemble Matheus.

Deux programmes musicaux sont proposés par l’Ensemble Matheus, dans une série de concerts qui mêlent virtuosité, émotion et découverte.

Les Quatre Saisons de Vivaldi

Œuvres Les Quatre Saisons, Laudate Pueri Antonio Vivaldi (13 musiciens, dont une soprano)

Les Héroïnes de l’Opéra

Œuvres de Haendel, Rameau, Vivaldi et Charpentier (9 musiciens, dont une soprano)

Un parcours éducatif autour de la musique classique

Avant chaque concert, les musiciens interviendront dans un collège de la commune hôte. Ces séances pédagogiques sur le temps scolaire permettront aux élèves de 6e, de collèges publics et privés, d’échanger avec les musiciens, de découvrir le métier de musicien professionnel, et d’étudier une œuvre musicale classique qu’ils pourront venir écouter le soir même avec leur famille en bénéficiant d’un tarif préférentiel 15€ pour deux parents ou 13€ si le parent est seul.

En 2025, près de 1 750 élèves de 25 collèges ont pu assister à l’une de ces séances pédagogiques. .

