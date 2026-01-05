Grand vide-grenier Parc des Expositions de Limoges Limoges
Grand vide-grenier Parc des Expositions de Limoges Limoges dimanche 22 février 2026.
Grand vide-grenier
Parc des Expositions de Limoges Boulevard Robert Schuman Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
L’association Dix de der organise son grand vide-grenier au sein du Parc des Expositions.
Petite restauration sur place. .
Parc des Expositions de Limoges Boulevard Robert Schuman Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 76 07 99
English : Grand vide-grenier
L'événement Grand vide-grenier Limoges a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Limoges Métropole