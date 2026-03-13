Grand vide grenier plainefas, bal et feu d’artifice- 18ème édition Route de la Chaume Saint-Martin-du-Puy

Grand vide grenier plainefas, bal et feu d’artifice- 18ème édition

Route de la Chaume Lieu dit Plainefas, Lac de Chaumeçon Saint-Martin-du-Puy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 06:00:00

fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Amateurs de chine et de bonnes affaires, ne manquez pas ce rendez-vous festif au cœur du Morvan, à deux pas du lac de Chaumeçon !

Plus de 100 exposants vous attendent pour une journée de brocante animée !

Restauration sur place

Clôture en beauté avec une soirée festive grand bal et feu d’artifice !

Grand parking gratuit .

Route de la Chaume Lieu dit Plainefas, Lac de Chaumeçon Saint-Martin-du-Puy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 66 15 08 amp58140@gmail.com

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English : Grand vide grenier plainefas, bal et feu d’artifice- 18ème édition

L’événement Grand vide grenier plainefas, bal et feu d’artifice- 18ème édition Saint-Martin-du-Puy a été mis à jour le 2026-03-13 par Nièvre Attractive