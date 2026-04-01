Grand vide grenier Randonnées Courses pédestres Pompogne
Grand vide grenier Randonnées Courses pédestres Pompogne dimanche 26 avril 2026.
Pompogne
Grand vide grenier Randonnées Courses pédestres
La Taillade Pompogne Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Structures gonflables, tir à l’arc
1 ticket de tombola offert par participant
Marches Courses 3 km, 6 km, 9 km
Inscriptions dès 9h, départ à 10h .
La Taillade Pompogne 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 00 93
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English : Grand vide grenier Randonnées Courses pédestres
L’événement Grand vide grenier Randonnées Courses pédestres Pompogne a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Coteaux et Landes de Gascogne