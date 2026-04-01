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Grand vide grenier Randonnées Courses pédestres Pompogne

Grand vide grenier Randonnées Courses pédestres Pompogne

Grand vide grenier Randonnées Courses pédestres Pompogne dimanche 26 avril 2026.

Adresse : La Taillade

Ville : 47420 Pompogne

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Pompogne

Grand vide grenier Randonnées Courses pédestres

La Taillade Pompogne Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Structures gonflables, tir à l’arc
1 ticket de tombola offert par participant
Marches Courses 3 km, 6 km, 9 km
Inscriptions dès 9h, départ à 10h   .

La Taillade Pompogne 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 00 93 

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English : Grand vide grenier Randonnées Courses pédestres

L’événement Grand vide grenier Randonnées Courses pédestres Pompogne a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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