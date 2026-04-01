Pompogne

Grand vide grenier Randonnées Courses pédestres

La Taillade Pompogne Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Structures gonflables, tir à l’arc

1 ticket de tombola offert par participant

Marches Courses 3 km, 6 km, 9 km

Inscriptions dès 9h, départ à 10h .

La Taillade Pompogne 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 00 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grand vide grenier Randonnées Courses pédestres

L’événement Grand vide grenier Randonnées Courses pédestres Pompogne a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Coteaux et Landes de Gascogne