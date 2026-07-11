AGENDA · Durbans
Grand vide-greniers aérodrome Figeac Livernon-Durbans Durbans
dimanche 23 août 2026 · Durbans
Informations pratiques
Durbans
Grand vide-greniers aérodrome Figeac Livernon-Durbans
Aérodrome de Figeac-Livernon-Durbans Durbans Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Le club Ulm du Quercy organise un grand vide-greniers !
Le club Ulm du Quercy organise un grand vide-greniers !
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Aérodrome de Figeac-Livernon-Durbans Durbans 46320 Lot Occitanie +33 6 83 51 81 29
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English :
The Ulm Club of Quercy is hosting a big yard sale!
L’événement Grand vide-greniers aérodrome Figeac Livernon-Durbans Durbans a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Figeac