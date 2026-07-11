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Grand vide-greniers aérodrome Figeac Livernon-Durbans Durbans

dimanche 23 août 2026 · Durbans

Grand vide-greniers aérodrome Figeac Livernon-Durbans Durbans

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Adresse
Aérodrome de Figeac-Livernon-Durbans
Ville
46320 Durbans
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Durbans

Grand vide-greniers aérodrome Figeac Livernon-Durbans

Aérodrome de Figeac-Livernon-Durbans Durbans Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Le club Ulm du Quercy organise un grand vide-greniers !

Le club Ulm du Quercy organise un grand vide-greniers !

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Aérodrome de Figeac-Livernon-Durbans Durbans 46320 Lot Occitanie +33 6 83 51 81 29 

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English :

The Ulm Club of Quercy is hosting a big yard sale!

L’événement Grand vide-greniers aérodrome Figeac Livernon-Durbans Durbans a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Figeac