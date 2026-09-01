Grand vide-poussette Poilly-lez-Gien
dimanche 20 septembre 2026 · Poilly-lez-Gien
Informations pratiques
Poilly-lez-Gien
Grand vide-poussette
41 Rue de Sully Poilly-lez-Gien Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Grand Vide-Poussette
Organisée par Les Amours de Poilly, le vide-poussette se tiendra à la salle polyvalente de Poilly-lez-Gien, avec du matériel de puériculture, des vêtements de 0 à 14 ans, des jeux et des jouets.
Buvette sur place. .
41 Rue de Sully Poilly-lez-Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 63 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Large Stroller Organizer
L’événement Grand vide-poussette Poilly-lez-Gien a été mis à jour le 2026-09-01 par OT GIEN
À voir aussi à Poilly-lez-Gien (Loiret)
- Marché de producteurs du Giennois Poilly-lez-Gien 27 septembre 2026