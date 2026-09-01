Informations pratiques

Poilly-lez-Gien

Grand vide-poussette

41 Rue de Sully Poilly-lez-Gien Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Grand Vide-Poussette

Organisée par Les Amours de Poilly, le vide-poussette se tiendra à la salle polyvalente de Poilly-lez-Gien, avec du matériel de puériculture, des vêtements de 0 à 14 ans, des jeux et des jouets.

Buvette sur place. .

41 Rue de Sully Poilly-lez-Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 63 18

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English :

Large Stroller Organizer

L’événement Grand vide-poussette Poilly-lez-Gien a été mis à jour le 2026-09-01 par OT GIEN