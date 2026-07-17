Grande braderie, Bibliothèque de Montluel, Montluel

Informations pratiques

Grande braderie Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque de Montluel Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Vente de livres d’occasion samedi 3 octobre de 10h à 12h30

Bibliothèque de Montluel 85 Avenue Pierre Cormoreche, 01120 Montluel, France Montluel 01120 Montluel Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0478064349 https://bibliotheque-ville-montluel.fr

Biblis en folie 2026

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