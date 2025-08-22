Grande Braderie des commerçants Andernos-les-Bains

Grande Braderie des commerçants Andernos-les-Bains vendredi 22 août 2025.

Grande Braderie des commerçants

Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-22

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-22

L’occasion de faire des affaires, rencontrer les dynamiques commerçants d’Andernos, découvrir ou redécouvrir le cœur de ville d’Andernos, et passer un agréable moment !

De superbes affaires, démarques, fins de série, déstockage de fin de saison, mais vous présenteront aussi de nouvelles collections en exclusivité.

Coté Braderie vendredi déballage des commerçants, samedi et dimanche le déballage des commerçants sera complété par de nombreux stands dans les rues.

Côté restauration une offre à emporter composée de food trucks, court sans oublier tous les restaurateurs habituels.

Coté ambiance des animations musicales déambuleront dans les rues du centre-ville. Au programme le samedi la BANDA 7 et le dimanche la BATUK A DUNE

Vendredi 22 Déballage exclusif des commerçants d’Andernos de 9h00 à 20h00

Samedi 23 de 9h00 à 20h00

Dimanche 24 de 9h00 à 19h00 .

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

English : Grande Braderie des commerçants

German : Grande Braderie des commerçants

Italiano :

Espanol : Grande Braderie des commerçants

L’événement Grande Braderie des commerçants Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Andernos-les-Bains