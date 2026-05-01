Grande brocante ZA, La Grange à Prévaud Mirambeau
Grande brocante ZA, La Grange à Prévaud Mirambeau dimanche 24 mai 2026.
Mirambeau
Grande brocante
ZA, La Grange à Prévaud La Grange à Prévaud Mirambeau Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – EUR
Gratuit
2€ le mètre pour les exposants
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 06:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Venez chiner et vendre lors de cette grande brocante organisée par Mirambeau en fête. Buvette et restauration sur place.
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ZA, La Grange à Prévaud La Grange à Prévaud Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 41 13 12
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English :
Come and bargain-hunt and sell at this large-scale flea market organized by Mirambeau en fête. Refreshments and catering on site.
L’événement Grande brocante Mirambeau a été mis à jour le 2026-05-13 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge