Grande brocante ZA, La Grange à Prévaud Mirambeau

Mirambeau

Grande brocante

ZA, La Grange à Prévaud La Grange à Prévaud Mirambeau Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – EUR

Gratuit

2€ le mètre pour les exposants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 06:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Venez chiner et vendre lors de cette grande brocante organisée par Mirambeau en fête. Buvette et restauration sur place.

.

ZA, La Grange à Prévaud La Grange à Prévaud Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 41 13 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and bargain-hunt and sell at this large-scale flea market organized by Mirambeau en fête. Refreshments and catering on site.

L’événement Grande brocante Mirambeau a été mis à jour le 2026-05-13 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge