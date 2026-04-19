Bussac-Forêt

Grande chasse aux oeufs

Stade de Bussac Forêt Bussac-Forêt Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:30:00

fin : 2026-04-19 14:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Chasse aux oeufs adaptée pour tous à partir de 1 an ! Entrée gratuite avec participation libre. Présence de Spiderman & Cendrillon à 11h30. Maquillage enfants, oeufs d’or cachés, chasse aux trésors. Buvette & restauration sur place.

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Stade de Bussac Forêt Bussac-Forêt 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 68 82 47 ape.bussac@gmail.com

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English :

Egg hunt for everyone from 1 year old! Free admission with free participation. Spiderman & Cinderella at 11:30 am. Children’s face painting, hidden golden eggs, treasure hunt. Refreshments & catering on site.

L’événement Grande chasse aux oeufs Bussac-Forêt a été mis à jour le 2026-04-14 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge