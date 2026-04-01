Randonnée du pineau place du champ de foire Bussac-Forêt

Bussac-Forêt

Randonnée du pineau

place du champ de foire parking de la salle des fêtes Bussac-Forêt Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 13:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Au départ de la salle des Bruyères, près de la salle des fêtes.

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place du champ de foire parking de la salle des fêtes Bussac-Forêt 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 52 46 67 romainlucienne@gmail.com

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English :

Leaving from the Salle des Bruyères, near the village hall.

L’événement Randonnée du pineau Bussac-Forêt a été mis à jour le 2026-04-10 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge