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Randonnée du pineau place du champ de foire Bussac-Forêt

Randonnée du pineau place du champ de foire Bussac-Forêt samedi 18 avril 2026.

Lieu : place du champ de foire

Adresse : parking de la salle des fêtes

Ville : 17210 Bussac-Forêt

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Bussac-Forêt

Randonnée du pineau

place du champ de foire parking de la salle des fêtes Bussac-Forêt Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 13:30:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Au départ de la salle des Bruyères, près de la salle des fêtes.
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place du champ de foire parking de la salle des fêtes Bussac-Forêt 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 52 46 67  romainlucienne@gmail.com

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English :

Leaving from the Salle des Bruyères, near the village hall.

L’événement Randonnée du pineau Bussac-Forêt a été mis à jour le 2026-04-10 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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