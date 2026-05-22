Pont-l’Évêque

Grande déambulation de Noël La parade amoureuse Cie Remue Ménage

Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 18:30:00

fin : 2026-12-11 19:45:00

Date(s) :

2026-12-11

La ville de Pont-l’Évêque a le plaisir de vous offrir sa grande déambulation de Noël

La ville de Pont-l’Évêque a le plaisir de vous offrir sa grande déambulation de Noël.

[La parade amoureuse par la Cie Remue Ménage ]

Une harde de cerfs et de biches se prêtent à d’étonnantes danses comme une ode à l’amour, un hommage à la nature.

Charme, tendresse et passion sont les couleurs marquant le caractère de ce spectacle visuel et chorégraphique où le couple est la base d’une écriture aussi intemporelle que l’amour.

Géants fascinants, ils nous apportent leur poésie pleine de puissance et de vie. Un gracieux ballet urbain, une rencontre improbable et unique dans le dédale de nos rues, qui deviennent ainsi, le théâtre des plus belles histoires d’amour.

———

La circulation sera difficile et coupée dans le centre ville de Pont-l’Évêque sur le temps de la déambulation. Nous vous conseillons de prendre vos précautions et de venir en avance. .

Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie

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English : Grande déambulation de Noël La parade amoureuse Cie Remue Ménage

The town of Pont-l’Évêque is delighted to offer you its grand Christmas parade

L’événement Grande déambulation de Noël La parade amoureuse Cie Remue Ménage Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Terre d’Auge Tourisme