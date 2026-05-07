Grande exposition modéliseme et Lego Rue Saint-Charles Stiring-Wendel
Grande exposition modéliseme et Lego Rue Saint-Charles Stiring-Wendel samedi 13 juin 2026.
Stiring-Wendel
Grande exposition modéliseme et Lego
Rue Saint-Charles Halle de Wendel – Stiring-Wendel Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
1ère Grande Exposition de Modélisme et Lego au Halle de Wendel.Tout public
0 .
Rue Saint-Charles Halle de Wendel – Stiring-Wendel 57350 Moselle Grand Est +33 3 87 87 07 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
1st Great Model and Lego Exhibition at Halle de Wendel.
L’événement Grande exposition modéliseme et Lego Stiring-Wendel a été mis à jour le 2026-05-07 par FORBACH TOURISME