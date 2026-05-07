Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Grande exposition modéliseme et Lego Rue Saint-Charles Stiring-Wendel

Grande exposition modéliseme et Lego Rue Saint-Charles Stiring-Wendel samedi 13 juin 2026.

Lieu : Rue Saint-Charles

Adresse : Halle de Wendel -

Ville : 57350 Stiring-Wendel

Département : Moselle

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Stiring-Wendel

Grande exposition modéliseme et Lego

Rue Saint-Charles Halle de Wendel – Stiring-Wendel Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-13

1ère Grande Exposition de Modélisme et Lego au Halle de Wendel.Tout public
0  .

Rue Saint-Charles Halle de Wendel – Stiring-Wendel 57350 Moselle Grand Est +33 3 87 87 07 65 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

1st Great Model and Lego Exhibition at Halle de Wendel.

L’événement Grande exposition modéliseme et Lego Stiring-Wendel a été mis à jour le 2026-05-07 par FORBACH TOURISME

À voir aussi à Stiring-Wendel (Moselle)