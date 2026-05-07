Grande exposition modéliseme et Lego Rue Saint-Charles Stiring-Wendel

Stiring-Wendel

Grande exposition modéliseme et Lego

Rue Saint-Charles Halle de Wendel – Stiring-Wendel Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

1ère Grande Exposition de Modélisme et Lego au Halle de Wendel.Tout public

0 .

Rue Saint-Charles Halle de Wendel – Stiring-Wendel 57350 Moselle Grand Est +33 3 87 87 07 65

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English :

1st Great Model and Lego Exhibition at Halle de Wendel.

L’événement Grande exposition modéliseme et Lego Stiring-Wendel a été mis à jour le 2026-05-07 par FORBACH TOURISME