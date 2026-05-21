Le grand rendez-vous des familles Rue de la vieille usine Stiring-Wendel
Le grand rendez-vous des familles Rue de la vieille usine Stiring-Wendel mercredi 17 juin 2026.
Stiring-Wendel
Le grand rendez-vous des familles
Rue de la vieille usine Espace les Anciennes Forges Stiring-Wendel Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-17 10:30:00
fin : 2026-06-17 17:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Grandir et réussir ensemble, le grand rendez-vous des familles. Au programme stands d’informations, animations et ateliers parents-enfants, démonstrations. Entrée gratuite. Plus d’informations auprès de LAEP Le Petit Château.Tout public
0 .
Rue de la vieille usine Espace les Anciennes Forges Stiring-Wendel 57350 Moselle Grand Est +33 3 87 88 39 31 contact@laep-forbach.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Growing up and succeeding together, the big event for families. On the program: information stands, parent-child activities and workshops, demonstrations. Free admission. Further information from LAEP Le Petit Château.
L’événement Le grand rendez-vous des familles Stiring-Wendel a été mis à jour le 2026-05-21 par FORBACH TOURISME