Le grand rendez-vous des familles Rue de la vieille usine Stiring-Wendel

Stiring-Wendel

Le grand rendez-vous des familles

Rue de la vieille usine Espace les Anciennes Forges Stiring-Wendel Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-17 10:30:00

fin : 2026-06-17 17:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Grandir et réussir ensemble, le grand rendez-vous des familles. Au programme stands d’informations, animations et ateliers parents-enfants, démonstrations. Entrée gratuite. Plus d’informations auprès de LAEP Le Petit Château.Tout public

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Rue de la vieille usine Espace les Anciennes Forges Stiring-Wendel 57350 Moselle Grand Est +33 3 87 88 39 31 contact@laep-forbach.fr

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English :

Growing up and succeeding together, the big event for families. On the program: information stands, parent-child activities and workshops, demonstrations. Free admission. Further information from LAEP Le Petit Château.

L’événement Le grand rendez-vous des familles Stiring-Wendel a été mis à jour le 2026-05-21 par FORBACH TOURISME