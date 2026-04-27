Salon de l’art et de la création Place de Wendel Stiring-Wendel

Stiring-Wendel

Salon de l’art et de la création

Place de Wendel Halle de Wendel – Stiring-Wendel Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Stiring Animations organise son Salon de l’Art et de la création. Entrée libre.Tout public

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Place de Wendel Halle de Wendel – Stiring-Wendel 57350 Moselle Grand Est +33 3 87 87 07 65 stiringanimations@gmail.com

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English :

Stiring Animations organizes its Salon de l’Art et de la création. Free admission.

L’événement Salon de l’art et de la création Stiring-Wendel a été mis à jour le 2026-04-27 par FORBACH TOURISME