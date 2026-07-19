Informations pratiques

Saint-Laurent-la-Vallée

Grande Fête Annuelle

Saint-Laurent-la-Vallée Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-09

Grande fête annuelle samedi 8 août

18 h30 messe de la St Laurent à l’Eglise

19h repas champêtre ; Repas concocté par les traiteurs du Céou.

Dimanche 9 août 10h concours de rampeau 14 h concours de pétanque en doublette à partir de 19 h Marché gourmand.

Grande fête annuelle samedi 8 août

18 h30 messe de la St Laurent à l’Eglise

19h repas champêtre ; Repas concocté par les traiteurs du Céou Kir, tourain blanchi, confit de canard-haricots couennes-assiettes de fromages-salade-gateau au noix vin ordinaire et café compris.

Prix adultes 20 € enfants -10 ans 10 € s’incrire impérativement avant le 4 août contact 06 79 14 61 55 ou 06 83 25 26 32 Places limitées,Soirée animée par la branda du Périgord et DJ Marc David.

Dimanche 9 août 10 h concours de rampeau 14 h concours de pétanque en doublette à partir de 19 h Marché gourmand organisé par les producteurs de pays Dorodgne Périgord. .

Saint-Laurent-la-Vallée 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 14 61 55

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English : Grande Fête Annuelle

Annual Festival: Saturday, August 8:

6:30 p.m.: St. Lawrence Mass at the church

7:00 p.m.: Picnic dinner; meal prepared by the caterers from Le Cœur.

Sunday, August 9: 10:00 a.m. Crawling contest; 2:00 p.m. Doubles pétanque tournament; starting at 7:00 p.m., Gourmet Walk.

L’événement Grande Fête Annuelle Saint-Laurent-la-Vallée a été mis à jour le 2026-07-20 par Périgord Noir Vallée Dordogne