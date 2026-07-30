Grande Fête Chasse & Campagne Parc du château Bresse-sur-Grosne

Informations pratiques

Bresse-sur-Grosne

Grande Fête Chasse & Campagne

Parc du château 2 Chemin du Château Bresse-sur-Grosne Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-08-01

fin : 2027-08-01

Date(s) :

2027-08-01

Grande Fête Chasse et Campagne une journée de traditions, de nature et de convivialité

Le dimanche 2 août, de 9 h à 22 h 30, la Grande Fête Chasse et Campagne ouvrira ses portes au public pour une journée exceptionnelle placée sous le signe de la ruralité, du patrimoine et de la convivialité.

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront découvrir un riche programme d’animations mettant à l’honneur les traditions de la chasse et de la campagne. Démonstrations de chiens, expositions, présentation de matériel, stands d’artisans et de producteurs locaux, spécialités du terroir, animations pour les enfants et rencontres avec les acteurs du monde rural rythmeront cette manifestation ouverte à tous.

Au-delà des animations, cette fête sera l’occasion de valoriser les savoir-faire locaux, les métiers de la campagne ainsi que les actions menées en faveur de la gestion de la faune et de la préservation des espaces naturels. Familles, passionnés de nature, chasseurs et simples curieux sont invités à partager ce moment de découverte et d’échange dans une ambiance chaleureuse.

La journée se prolongera jusqu’en soirée, avec des animations festives permettant aux visiteurs de profiter pleinement de cet événement devenu un rendez-vous incontournable pour les amoureux de la nature et des traditions rurales. .

Parc du château 2 Chemin du Château Bresse-sur-Grosne 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 40 07 03 celinevogel@free.fr

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English : Grande Fête Chasse & Campagne

L’événement Grande Fête Chasse & Campagne Bresse-sur-Grosne a été mis à jour le 2026-07-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)