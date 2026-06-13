Spectacle au château de Bresse-sur-Grosne Un Serment pour l’honneur Château de Bresse-sur-Grosne Bresse-sur-Grosne vendredi 14 août 2026.

Bresse-sur-Grosne

Spectacle au château de Bresse-sur-Grosne Un Serment pour l’honneur

Château de Bresse-sur-Grosne 2 Rue du chemin du château Bresse-sur-Grosne Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:30:00

fin : 2026-08-15 23:59:00

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16

Rendez-vous les 14, 15 et 16 août 2026 au Château de Bresse-sur-Grosne pour notre nouvelle production originale estivale !

Plongez dans le Grand Siècle au cœur des intrigues de la cour de Louis XIV installée en Bourgogne et suivez la quête d’une jeune femme éprise de justice et de vérité voulant racheter l’honneur de son père au milieu des complots du royaume.

Aux tintements des épées, découvrez un spectacle original de son et lumière, à la croisée de l’Histoire et de l’imaginaire, et renouez avec vos rêves d’enfants. .

Château de Bresse-sur-Grosne 2 Rue du chemin du château Bresse-sur-Grosne 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 61 23 14 spectaclebresse@gmail.com

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L’événement Spectacle au château de Bresse-sur-Grosne Un Serment pour l’honneur Bresse-sur-Grosne a été mis à jour le 2026-06-13 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne