Grande fête des EUL 100 ans pour grandir ensemble Neuwiller-lès-Saverne
Grande fête des EUL 100 ans pour grandir ensemble Neuwiller-lès-Saverne samedi 23 mai 2026.
Neuwiller-lès-Saverne
Grande fête des EUL 100 ans pour grandir ensemble
19 Rue du Cerf Neuwiller-lès-Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Les samedi 23 et dimanche 24 mai 2026, les Équipes Unionistes Luthériennes fêteront leurs 100 ans au château de Neuwiller-lès-Saverne.
À l’occasion de leur centenaire, l’association des EUL organise un week-end festif et ouvert à tous les 23 et 24 mai 2026 à Neuwiller-lès-Saverne.
Cet événement marquera 100 ans d’engagement au service de la jeunesse en Alsace, à travers des activités éducatives, des séjours, des classes de découvertes et des actions autour du vivre-ensemble et de la transition écologique.
Il s’agit d’un temps fort à la fois historique et convivial, susceptible d’intéresser un large public familial et local.
Vous trouverez également les informations essentielles ainsi que le programme sur le site https://www.eul.alsace/100ans/ 0 .
19 Rue du Cerf Neuwiller-lès-Saverne 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 00 54 info@eul.alsace
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Saturday May 23 and Sunday May 24, 2026, the Lutheran Unionist Teams will celebrate their 100th anniversary at the Château de Neuwiller-lès-Saverne.
L’événement Grande fête des EUL 100 ans pour grandir ensemble Neuwiller-lès-Saverne a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
À voir aussi à Neuwiller-lès-Saverne (Bas-Rhin)
- A l’occasion des 1300 ans de l’Abbatiale Neuwiller-lès-Saverne 21 juin 2026
- Col’Attitude Neuwiller-lès-Saverne 28 juin 2026
- Visite guidée de l’abbatiale Saint Pierre et Paul Neuwiller-lès-Saverne 1 juillet 2026
- Fête médiévale 1300 ans de l’abbaye Saint-Pierre et Saint-Paul Neuwiller-lès-Saverne 18 juillet 2026