Neuwiller-lès-Saverne

Grande fête des EUL 100 ans pour grandir ensemble

19 Rue du Cerf Neuwiller-lès-Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Les samedi 23 et dimanche 24 mai 2026, les Équipes Unionistes Luthériennes fêteront leurs 100 ans au château de Neuwiller-lès-Saverne.

À l’occasion de leur centenaire, l’association des EUL organise un week-end festif et ouvert à tous les 23 et 24 mai 2026 à Neuwiller-lès-Saverne.

Cet événement marquera 100 ans d’engagement au service de la jeunesse en Alsace, à travers des activités éducatives, des séjours, des classes de découvertes et des actions autour du vivre-ensemble et de la transition écologique.

Il s’agit d’un temps fort à la fois historique et convivial, susceptible d’intéresser un large public familial et local.

Vous trouverez également les informations essentielles ainsi que le programme sur le site https://www.eul.alsace/100ans/ 0 .

19 Rue du Cerf Neuwiller-lès-Saverne 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 00 54 info@eul.alsace

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Saturday May 23 and Sunday May 24, 2026, the Lutheran Unionist Teams will celebrate their 100th anniversary at the Château de Neuwiller-lès-Saverne.

L’événement Grande fête des EUL 100 ans pour grandir ensemble Neuwiller-lès-Saverne a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre