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Grande fête des EUL 100 ans pour grandir ensemble Neuwiller-lès-Saverne

Grande fête des EUL 100 ans pour grandir ensemble Neuwiller-lès-Saverne samedi 23 mai 2026.

Adresse : 19 Rue du Cerf

Ville : 67330 Neuwiller-lès-Saverne

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0

Neuwiller-lès-Saverne

Grande fête des EUL 100 ans pour grandir ensemble

19 Rue du Cerf Neuwiller-lès-Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24

Les samedi 23 et dimanche 24 mai 2026, les Équipes Unionistes Luthériennes fêteront leurs 100 ans au château de Neuwiller-lès-Saverne.
À l’occasion de leur centenaire, l’association des EUL organise un week-end festif et ouvert à tous les 23 et 24 mai 2026 à Neuwiller-lès-Saverne.

Cet événement marquera 100 ans d’engagement au service de la jeunesse en Alsace, à travers des activités éducatives, des séjours, des classes de découvertes et des actions autour du vivre-ensemble et de la transition écologique.

Il s’agit d’un temps fort à la fois historique et convivial, susceptible d’intéresser un large public familial et local.

Vous trouverez également les informations essentielles ainsi que le programme sur le site https://www.eul.alsace/100ans/ 0  .

19 Rue du Cerf Neuwiller-lès-Saverne 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 00 54  info@eul.alsace

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English :

On Saturday May 23 and Sunday May 24, 2026, the Lutheran Unionist Teams will celebrate their 100th anniversary at the Château de Neuwiller-lès-Saverne.

L’événement Grande fête des EUL 100 ans pour grandir ensemble Neuwiller-lès-Saverne a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre

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