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AGENDA · Courtenay

Grande fête familiale en plein air Courtenay

dimanche 19 juillet 2026 · Courtenay

Grande fête familiale en plein air Courtenay

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
9 Rue de la Maladrerie
Ville
45320 Courtenay
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Courtenay

Grande fête familiale en plein air

9 Rue de la Maladrerie Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 12:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Fête avec animation pour toute la famille balades en poney, château gonflable, kermesse et maquillage pour les enfants, jeux pour adultes, fléchettes et buvette sur place. Conte musical « Petit jaune et petit vert » à 15h. Petite restauration sur place.
Fête avec animation pour toute la famille balades en poney, château gonflable, kermesse et maquillage pour les enfants, jeux pour adultes, fléchettes et buvette sur place. Conte musical « Petit jaune et petit vert » à 15h. Petite restauration sur place.   .

9 Rue de la Maladrerie Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 61 90 99 25 

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English :

Festival with entertainment for the whole family: pony rides, a bouncy castle, a fair, and face painting for kids, games for adults, darts, and a refreshment stand on site. Musical storytelling performance of “Little Yellow and Little Green” at 3 p.m. Light refreshments available on site.

L’événement Grande fête familiale en plein air Courtenay a été mis à jour le 2026-07-09 par OT 3CBO

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