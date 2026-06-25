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Grande fête familiale de plein air Courtenay

Grande fête familiale de plein air Courtenay

Grande fête familiale de plein air Courtenay dimanche 19 juillet 2026.

Adresse
9 Rue de la Maladrerie
Ville
45320 Courtenay
Département
Loiret
Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Tarif
Gratuit

Courtenay

Grande fête familiale de plein air

9 Rue de la Maladrerie Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 12:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Grande fête familiale en plein air
Animations pour petits et grands, balades en poney, château gonflable, maquillage pour enfants, jeux divers adultes et enfants
Petite restauration, buvette   .

9 Rue de la Maladrerie Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 19 73 65 44  bonjour@leparadioxe.fr

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English :

Big outdoor family party

L’événement Grande fête familiale de plein air Courtenay a été mis à jour le 2026-06-25 par ADRT45

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