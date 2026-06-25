Grande fête familiale de plein air Courtenay
Grande fête familiale de plein air Courtenay dimanche 19 juillet 2026.
Courtenay
Grande fête familiale de plein air
9 Rue de la Maladrerie Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 12:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Grande fête familiale en plein air
Animations pour petits et grands, balades en poney, château gonflable, maquillage pour enfants, jeux divers adultes et enfants
Petite restauration, buvette .
9 Rue de la Maladrerie Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 19 73 65 44 bonjour@leparadioxe.fr
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English :
Big outdoor family party
L’événement Grande fête familiale de plein air Courtenay a été mis à jour le 2026-06-25 par ADRT45
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