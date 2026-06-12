Lectures enfant Courtenay
Lectures enfant Courtenay vendredi 10 juillet 2026.
Courtenay
Lectures enfant
25 Place Honoré Combe Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 11:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Venez vous installer confortablement à l’intérieur pour un moment de douceur et d’émerveillement, le temps de quelques lectures enchantées.
Venez vous installer confortablement à l’intérieur pour un moment de douceur et d’émerveillement, le temps de quelques lectures enchantées. .
25 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 34 95
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English :
Come and make yourself comfortable inside for a moment of softness and wonder, the time for a few enchanting readings.
L’événement Lectures enfant Courtenay a été mis à jour le 2026-06-09 par OT 3CBO
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