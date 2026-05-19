Courtenay

Papote & Pâtisserie

31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 11:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Les rendez-vous du club de lecture Papote & Pâtisserie sont 2 nouveaux évènements mensuels crées par la Librairie Chifoumi et Marie Pâtisse, nous nous réunirons à la ruche gourmande au sein de la librairie pour discuter de livres et passer un moment convivial autour d’une boisson et d’une pâtisserie

Les premiers rendez-vous du club de lecture Papote & Pâtisserie sont deux nouveaux évènements mensuels crées par la Librairie Chifoumi et Marie Pâtisse, nous nous réunirons à la ruche gourmande au sein de la librairie pour discuter de livres et passer un moment convivial autour d’une boisson et d’une pâtisserie.

Réservation conseillée. .

31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 13 73 96 33

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English :

Papote & Pâtisserie book club meetings are 2 new monthly events created by Librairie Chifoumi and Marie Pâtisse. We’ll be meeting at La ruche gourmande in the bookshop to discuss books and spend a convivial moment over a drink and a pastry

L’événement Papote & Pâtisserie Courtenay a été mis à jour le 2026-05-19 par OT 3CBO