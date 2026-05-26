Marché mensuel de La Ruche Eco Courtenay
Marché mensuel de La Ruche Eco Courtenay samedi 13 juin 2026.
Courtenay
Marché mensuel de La Ruche Eco
31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Les marchés de la Ruche Eco permettent à des producteurs, créateurs ou revendeurs de se faire connaître, de développer leur chiffre d’affaires et d’innover en rencontrant leurs pairs.
Les marchés de la Ruche Eco permettent à des producteurs, créateurs ou revendeurs de se faire connaître, de développer leur chiffre d’affaires et d’innover en rencontrant leurs pairs. .
31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 64 82 40 69
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English :
La Ruche Eco markets give producers, designers and retailers the opportunity to make themselves known, develop their sales and innovate by meeting their peers.
L’événement Marché mensuel de La Ruche Eco Courtenay a été mis à jour le 2026-05-26 par OT 3CBO
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