Papote & Pâtisserie Courtenay
Papote & Pâtisserie Courtenay dimanche 7 juin 2026.
Courtenay
Papote & Pâtisserie
31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 11:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Les rendez-vous du club de lecture Papote & Pâtisserie sont 2 nouveaux évènements mensuels crées par la Librairie Chifoumi et Marie Pâtisse, nous nous réunirons à la ruche gourmande au sein de la librairie pour discuter de livres et passer un moment convivial autour d’une boisson et d’une pâtisserie
Les premiers rendez-vous du club de lecture Papote & Pâtisserie sont deux nouveaux évènements mensuels crées par la Librairie Chifoumi et Marie Pâtisse, nous nous réunirons à la ruche gourmande au sein de la librairie pour discuter de livres et passer un moment convivial autour d’une boisson et d’une pâtisserie.
Réservation conseillée. .
31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 13 73 96 33
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English :
Papote & Pâtisserie book club meetings are 2 new monthly events created by Librairie Chifoumi and Marie Pâtisse. We’ll be meeting at La ruche gourmande in the bookshop to discuss books and spend a convivial moment over a drink and a pastry
L’événement Papote & Pâtisserie Courtenay a été mis à jour le 2026-05-19 par OT 3CBO
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