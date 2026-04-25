Courtenay

La vie d’un orchestre… et le rôle d’un chef

25 Place Honoré Combe Courtenay Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Clément Joubert est non seulement chef d’orchestre, mais aussi raconteur d’histoires et parfois clown. Il explique avec humour tout ce qui se passe dans la tête d’un chef d’orchestre lorsqu’il dirige. Tout son récit est illustré par des extraits musicaux. Exploration récréative, instructive et participative d’un monde souvent inconnu. Clément Joubert, directeur artistique de l’orchestre Inattendu, chef d’orchestre, aime partager sa passion de la musique, toutes les musiques. .

25 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 34 95 accueilpca@courtenay45.com

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L’événement La vie d’un orchestre… et le rôle d’un chef Courtenay a été mis à jour le 2026-04-25 par OT 3CBO