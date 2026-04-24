Courtenay

Défi alimentation

31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 10:00:00

fin : 2026-05-22 12:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Et si vous releviez le défi de mieux manger simplement ?

À partir d’avril, participez à un programme de 6 ateliers gratuits pour découvrir une alimentation

✅ locale et de saison

✅ équilibrée et accessible à tous les budgets

✅ bonne pour la santé et l’environnement

Au programme atelier cuisine, échanges conviviaux, astuces concrètes !

d’avril à juillet 2026

Dans cette démarche, 6 ateliers + 1 visite sont proposés aux citoyens, prochains ateliers

Végétaliser son assiette 22 mai de 10h à 12h30

Légumineuses et protéines végétales le 04 juin de 14h00 à 16h30

Impact de mon alimentation sur l’environnement le 18 juin de 14h00 à 16h30

Alimentation, sensations et émotions le 2 juillet de 14h00 à 16h30

Visite rencontre d’un producteur local .

31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 56 90 65 ckosciolek@lne45.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Why not take up the challenge of eating better, simply?

Starting in April, take part in a program of 6 free workshops to discover

? local and seasonal

? balanced and accessible to all budgets

? good for your health and the environment

L’événement Défi alimentation Courtenay a été mis à jour le 2026-04-24 par OT 3CBO