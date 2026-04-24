Défi alimentation Courtenay
Défi alimentation Courtenay vendredi 22 mai 2026.
Courtenay
Défi alimentation
31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 10:00:00
fin : 2026-05-22 12:30:00
Date(s) :
2026-05-22
Et si vous releviez le défi de mieux manger simplement ?
À partir d’avril, participez à un programme de 6 ateliers gratuits pour découvrir une alimentation
✅ locale et de saison
✅ équilibrée et accessible à tous les budgets
✅ bonne pour la santé et l’environnement
Au programme atelier cuisine, échanges conviviaux, astuces concrètes !
d’avril à juillet 2026
Dans cette démarche, 6 ateliers + 1 visite sont proposés aux citoyens, prochains ateliers
Végétaliser son assiette 22 mai de 10h à 12h30
Légumineuses et protéines végétales le 04 juin de 14h00 à 16h30
Impact de mon alimentation sur l’environnement le 18 juin de 14h00 à 16h30
Alimentation, sensations et émotions le 2 juillet de 14h00 à 16h30
Visite rencontre d’un producteur local .
31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 56 90 65 ckosciolek@lne45.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Why not take up the challenge of eating better, simply?
Starting in April, take part in a program of 6 free workshops to discover
? local and seasonal
? balanced and accessible to all budgets
? good for your health and the environment
L’événement Défi alimentation Courtenay a été mis à jour le 2026-04-24 par OT 3CBO
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