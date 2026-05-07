Courtenay

Balade moto AMG

Place Honoré Combe Courtenay Loiret

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Un moment convivial, ouvert à tous les passionnés, pour partager la route, la bonne humeur et notre passion commune.

Que vous soyez pilote expérimenté ou simple amateur, vous êtes les bienvenus !

Un moment convivial, ouvert à tous les passionnés, pour partager la route, la bonne humeur et notre passion commune.

Que vous soyez pilote expérimenté ou simple amateur, vous êtes les bienvenus ! 5 .

Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 86 53 20 02

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English :

A friendly event, open to all enthusiasts, to share the road, good humour and our common passion.

Whether you’re an experienced rider or just an amateur, you’re welcome!

L’événement Balade moto AMG Courtenay a été mis à jour le 2026-05-07 par OT 3CBO