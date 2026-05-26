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Concert à l’église de Courtenay Courtenay

Concert à l’église de Courtenay Courtenay

Concert à l’église de Courtenay Courtenay vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Place de l'Église

Ville : 45320 Courtenay

Département : Loiret

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit

Courtenay

Concert à l’église de Courtenay

Place de l’Église Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

La chorale La Cantilène propose un concert à l’église de Courtenay. Entrée libre.
La chorale La Cantilène propose un concert à l’église de Courtenay. Entrée libre.   .

Place de l’Église Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 77 05 58 98 

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English :

La Cantilène choir offers a concert at Courtenay church. Free admission.

L’événement Concert à l’église de Courtenay Courtenay a été mis à jour le 2026-05-26 par OT 3CBO

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