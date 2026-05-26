Concert à l’église de Courtenay Courtenay
Concert à l’église de Courtenay Courtenay vendredi 12 juin 2026.
Courtenay
Concert à l’église de Courtenay
Place de l’Église Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
La chorale La Cantilène propose un concert à l’église de Courtenay. Entrée libre.
La chorale La Cantilène propose un concert à l’église de Courtenay. Entrée libre. .
Place de l’Église Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 77 05 58 98
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English :
La Cantilène choir offers a concert at Courtenay church. Free admission.
L’événement Concert à l’église de Courtenay Courtenay a été mis à jour le 2026-05-26 par OT 3CBO
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