Courtenay

Concert à l’église de Courtenay

Place de l’Église Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

La chorale La Cantilène propose un concert à l’église de Courtenay. Entrée libre.

La chorale La Cantilène propose un concert à l’église de Courtenay. Entrée libre. .

Place de l’Église Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 77 05 58 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Cantilène choir offers a concert at Courtenay church. Free admission.

L’événement Concert à l’église de Courtenay Courtenay a été mis à jour le 2026-05-26 par OT 3CBO