Jeux de société Courtenay
Jeux de société Courtenay mardi 7 juillet 2026.
Courtenay
Jeux de société
25 Place Honoré Combe Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-07 17:00:00
Date(s) :
2026-07-07
[FÊTE DES BIBLIOTHEQUES]
Petits et grands, venez jouer ensemble ! Des jeux pour toute la famille, des jeux enfants, des jeux pour ados et adultes… il y en a pour tous les goûts et tous les âges.
[FÊTE DES BIBLIOTHEQUES]
Petits et grands, venez jouer ensemble ! Des jeux pour toute la famille, des jeux enfants, des jeux pour ados et adultes… il y en a pour tous les goûts et tous les âges. .
25 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 34 95
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English :
[LIBRARY FESTIVAL]
Young and old, come and play together! Games for all the family, children’s games, games for teenagers and adults… there’s something for every taste and age.
L’événement Jeux de société Courtenay a été mis à jour le 2026-06-09 par OT 3CBO
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