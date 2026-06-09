Atelier crochet Courtenay
Atelier crochet Courtenay samedi 11 juillet 2026.
Courtenay
Atelier crochet
25 Place Honoré Combe Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Adepte de la couture ou simples curieux, venez découvrir l’art du crochet, en compagnie d’amateurs et d’amatrices passionnés par cet univers.
Adepte de la couture ou simples curieux, venez découvrir l’art du crochet, en compagnie d’amateurs et d’amatrices passionnés par cet univers. .
25 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 34 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Whether you’re a sewing enthusiast or just curious, come and discover the art of crochet, in the company of enthusiasts who are passionate about this world.
L’événement Atelier crochet Courtenay a été mis à jour le 2026-06-09 par OT 3CBO
À voir aussi à Courtenay (Loiret)
- Concert à l’église de Courtenay Courtenay 12 juin 2026
- Marché mensuel de La Ruche Eco Courtenay 13 juin 2026
- Balade moto AMG Courtenay 14 juin 2026
- Papote & Pâtisserie Courtenay 20 juin 2026
- Repair-Café de Courtenay Courtenay 27 juin 2026