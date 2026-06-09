Courtenay

Atelier crochet

25 Place Honoré Combe Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Adepte de la couture ou simples curieux, venez découvrir l’art du crochet, en compagnie d’amateurs et d’amatrices passionnés par cet univers.

Adepte de la couture ou simples curieux, venez découvrir l’art du crochet, en compagnie d’amateurs et d’amatrices passionnés par cet univers. .

25 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 34 95

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English :

Whether you’re a sewing enthusiast or just curious, come and discover the art of crochet, in the company of enthusiasts who are passionate about this world.

L’événement Atelier crochet Courtenay a été mis à jour le 2026-06-09 par OT 3CBO