Apéro-lecture avec Céline Arling Courtenay
Apéro-lecture avec Céline Arling Courtenay mercredi 8 juillet 2026.
Courtenay
Apéro-lecture avec Céline Arling
25 Place Honoré Combe Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Venez clore cette belle journée en douceur ! L’apéro-lecture, c’est un moment ouvert à tous, autour d’une lecture à voix haute et dans une ambiance chaleureuse et détendue.
Venez clore cette belle journée en douceur ! L’apéro-lecture, c’est un moment ouvert à tous, autour d’une lecture à voix haute et dans une ambiance chaleureuse et détendue. .
25 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 34 95
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English :
Come and round off this wonderful day in style! The apéro-lecture is open to all, with read-alouds in a warm and relaxed atmosphere.
L’événement Apéro-lecture avec Céline Arling Courtenay a été mis à jour le 2026-06-09 par OT 3CBO
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