Escape game Courtenay
Escape game Courtenay jeudi 9 juillet 2026.
Courtenay
Escape game
25 Place Honoré Combe Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 18:00:00
Date(s) :
2026-07-09
En équipe, résolvez des énigmes pour permettre de lever la malédiction qui pèse sur vos médiathèques et bibliothèque. 3 séances 8 personnes max./séance Sur inscription.
En équipe, résolvez des énigmes pour permettre de lever la malédiction qui pèse sur vos médiathèques et bibliothèque. 3 séances 8 personnes max./séance Sur inscription. .
25 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 34 95
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English :
In teams, solve riddles to help lift the curse hanging over your media centers and libraries. 3 sessions 8 people max./session Registration required.
L’événement Escape game Courtenay a été mis à jour le 2026-06-09 par OT 3CBO
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