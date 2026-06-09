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Escape game Courtenay

Escape game Courtenay

Escape game Courtenay jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : 25 Place Honoré Combe

Ville : 45320 Courtenay

Département : Loiret

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Courtenay

Escape game

25 Place Honoré Combe Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 18:00:00

Date(s) :
2026-07-09

En équipe, résolvez des énigmes pour permettre de lever la malédiction qui pèse sur vos médiathèques et bibliothèque. 3 séances 8 personnes max./séance Sur inscription.
En équipe, résolvez des énigmes pour permettre de lever la malédiction qui pèse sur vos médiathèques et bibliothèque. 3 séances 8 personnes max./séance Sur inscription.   .

25 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 34 95 

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English :

In teams, solve riddles to help lift the curse hanging over your media centers and libraries. 3 sessions 8 people max./session Registration required.

L’événement Escape game Courtenay a été mis à jour le 2026-06-09 par OT 3CBO

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