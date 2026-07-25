Grande fête Le temps que la terre se repose Jardin Les Minières La Ferrière-aux-Étangs

Informations pratiques

La Ferrière-aux-Étangs

Grande fête Le temps que la terre se repose

Jardin Les Minières 2 route des Minières La Ferrière-aux-Étangs Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01 23:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Cette année, la grande fête des Minières se déroulera sous le signe du repos.

Cette édition vous invite à faire confiance à ce charme, se laissant porter par les lieux et la puissance des jardins.

L’association vous ouvre les portes avec un espace de rafraichissements et de délices préparés avec les produits des jardins, des activités manuelles et créatives inviteront à la rencontre les mains en actions, jeux de société, livres, romans graphiques, seront à votre disposition pour profiter de compagnie humaine ou non-humaine ! Transats, hamacs, yourte seront à votre disposition un peu partout aux jardins.

La buvette proposera comme chaque année toutes les bières brassées cette année par Thibaut, président de l’association. Et pour se nourrir, Clairette Bicyclette s’occupe de tout !

On ne vous dit pas tout et nous vous réservons encore quelques belles surprises…

Gratuit, adhésions bienvenues !

Adhérent.e.s, curieux.ses, et futur.e.s adhérent.e.s, à 15h00 se tiendra l’Assemblée Générale de l’asso (vous êtes bienvenu·e·s dès 14:00). Nous partagerons les résultat de l’accompagnement DLA, nos nouveaux statuts, le projet associatif et nos développements futurs, et nous partagerons des pratiques de mouvements développées avec les lycéen·ne·s de Flora Tristan. .

Jardin Les Minières 2 route des Minières La Ferrière-aux-Étangs 61450 Orne Normandie

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English : Grande fête Le temps que la terre se repose

L’événement Grande fête Le temps que la terre se repose La Ferrière-aux-Étangs a été mis à jour le 2026-07-25 par Flers agglo