Melleville

Grande fête locale et feu d’artifice

Place du Village Melleville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-26

Du vendredi au lundi inclus Fête foraine.

Vendredi 26 juin

– 19h30 Apéro concert avec Prisca

– 23h30 Feu d’artifice

– Jusqu’à 1h Ambiance festive Buvette et restauration sur place.

Samedi 27 juin

– 14h Concours de pétanque.

– 20h Grande soirée Paëlla et repas dansant animé.

Dimanche 28 juin Le Brésil s’invite à Melleville.

– A partir de 15h30 Spectacle de la Troupe des Brésiliennes (sur la place du Village). .

Place du Village Melleville 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 83 70

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English : Grande fête locale et feu d’artifice

L’événement Grande fête locale et feu d’artifice Melleville a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers