Grande fête locale et feu d’artifice Melleville
Grande fête locale et feu d’artifice Melleville vendredi 26 juin 2026.
Melleville
Grande fête locale et feu d’artifice
Place du Village Melleville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-26
Du vendredi au lundi inclus Fête foraine.
Vendredi 26 juin
– 19h30 Apéro concert avec Prisca
– 23h30 Feu d’artifice
– Jusqu’à 1h Ambiance festive Buvette et restauration sur place.
Samedi 27 juin
– 14h Concours de pétanque.
– 20h Grande soirée Paëlla et repas dansant animé.
Dimanche 28 juin Le Brésil s’invite à Melleville.
– A partir de 15h30 Spectacle de la Troupe des Brésiliennes (sur la place du Village). .
Place du Village Melleville 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 83 70
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English : Grande fête locale et feu d’artifice
L’événement Grande fête locale et feu d’artifice Melleville a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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