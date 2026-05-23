Lanvollon

Grande foire aux puces

Bourg Lanvollon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Le Comité d’Animation de Lanvollon organise sa traditionnelle foire aux puces d’été, plus de 700 exposants, restauration sur place et grand spectacle à partir de 19h. .

Bourg Lanvollon 22290 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Grande foire aux puces Lanvollon a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme Falaises d’Armor