Grande foire aux puces Lanvollon
Grande foire aux puces Lanvollon dimanche 2 août 2026.
Lanvollon
Grande foire aux puces
Bourg Lanvollon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Le Comité d’Animation de Lanvollon organise sa traditionnelle foire aux puces d’été, plus de 700 exposants, restauration sur place et grand spectacle à partir de 19h. .
Bourg Lanvollon 22290 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Grande foire aux puces Lanvollon a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme Falaises d’Armor
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