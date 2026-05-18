Lanvollon

Lanvollon en danse Spectacle de danses bretonnes & fest-noz

Place de l’église Lanvollon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Soirée danses bretonnes animée par le groupe costumé Korollerien Lannon accompagné par ses musiciens. Démonstration de danses bretonnes suivie de danses avec le public sous forme de fest-noz à partir de 20h. Repli dans la salle omnisports en cas de mauvais temps. Vente de cidre, jus de fruits, gâteaux et riz au lait. Tout public. .

Place de l’église Lanvollon 22290 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Lanvollon en danse Spectacle de danses bretonnes & fest-noz Lanvollon a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Falaises d’Armor