Grande foire de printemps du Carladez

Place des Tilleuls Thérondels Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

La Foire de printemps du Carladez organisée par le Comice Agricole revient cette année !

Au programme en matinée (de 8h à 13h)

Foire aux Bœufs Gras du Carladez avec concours et vente aux enchères (si conditions sanitaires favorables)

Foire aux fleurs et plants de jardin,

Vente de poules pondeuses et d’ornement,

Marché des produits du terroir,

– 10h concours et vente aux enchères

– 10h30 messe

– 13h repas sous les tilleuls (ou à la salle des fêtes si mauvais temps) .

Place des Tilleuls Thérondels 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 02 62 Accueil-Mairie@therondels.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Carladez Spring Fair organized by the Comice Agricole is back again this year!

L’événement Grande foire de printemps du Carladez Thérondels a été mis à jour le 2026-02-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)