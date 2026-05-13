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Le p’tit marché nocturne à Thérondels en musique avec Hugo Ibanez Thérondels

Le p’tit marché nocturne à Thérondels en musique avec Hugo Ibanez Thérondels

Le p’tit marché nocturne à Thérondels en musique avec Hugo Ibanez Thérondels vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : Place des Tilleuls

Ville : 12600 Thérondels

Département : Aveyron

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Tarif :

Thérondels

Le p’tit marché nocturne à Thérondels en musique avec Hugo Ibanez

Place des Tilleuls Thérondels Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Venez déguster de belles assiettes de produits locaux, sous les majestueux Tilleuls de Thérondels et en musique !
Petit marché des producteurs de pays, à partir de 19h00, sur la Place des Tilleuls, à Thérondels.
Profitez d’un bon repas local, de grandes tablées conviviales, d’un concert gratuit, chaque vendredi de l’été ! 
Burgers/ aligot/ canard/ wraps de poulet bio, farçous (à base de blettes), bouriols, autant de propositions alléchantes, made in Carladez ! 
Groupe de musique Hugo Ibanez   .

Place des Tilleuls Thérondels 12600 Aveyron Occitanie +33 6 30 69 33 10 

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English :

Come and enjoy a fine selection of local produce, under the majestic Tilleuls de Thérondels and to the sound of music!

L’événement Le p’tit marché nocturne à Thérondels en musique avec Hugo Ibanez Thérondels a été mis à jour le 2026-05-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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