Le p’tit marché nocturne à Thérondels en musique avec Hugo Ibanez Thérondels
Le p’tit marché nocturne à Thérondels en musique avec Hugo Ibanez Thérondels vendredi 24 juillet 2026.
Thérondels
Le p’tit marché nocturne à Thérondels en musique avec Hugo Ibanez
Place des Tilleuls Thérondels Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Venez déguster de belles assiettes de produits locaux, sous les majestueux Tilleuls de Thérondels et en musique !
Petit marché des producteurs de pays, à partir de 19h00, sur la Place des Tilleuls, à Thérondels.
Profitez d’un bon repas local, de grandes tablées conviviales, d’un concert gratuit, chaque vendredi de l’été !
Burgers/ aligot/ canard/ wraps de poulet bio, farçous (à base de blettes), bouriols, autant de propositions alléchantes, made in Carladez !
Groupe de musique Hugo Ibanez .
Place des Tilleuls Thérondels 12600 Aveyron Occitanie +33 6 30 69 33 10
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English :
Come and enjoy a fine selection of local produce, under the majestic Tilleuls de Thérondels and to the sound of music!
L’événement Le p’tit marché nocturne à Thérondels en musique avec Hugo Ibanez Thérondels a été mis à jour le 2026-05-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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