Les nuits des étoiles à l’Observatoire de Frons

Frons Thérondels Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Dans le cadre des NUITS DES ETOILES, l’association Ciel en Carladez vous propose des soirées d’observation sur (le thème 2026 à venir), une initiation inédite à l’astronomie à l’observatoire de Frons.

Les membres de l’association Ciel en Carladez vous recevront pour une découverte du ciel à l’Observatoire.

Nous observerons la planète Saturne, ainsi que le ciel profond (au télescope sous coupole).

Nous découvrirons les constellations et toutes les légendes que les anciens ont souhaité immortaliser, dans un ciel pur, absent de toutes pollutions atmosphériques et lumineuses.

Lors de ces trois soirées, nous observerons

– Un premier quartier de lune,

– La planète Saturne (ses anneaux et ses satellites)

– Le ciel profond amas, nébuleuses, galaxies.

– Les étoiles filantes

Cette manifestation est gratuite et ouverte à tous. Elle est supervisée par l’Association Française d’Astronomie, le thème retenu en 2025 est celui des Océans du ciel .

Une carte du ciel vous sera remise en fin de soirée.

N.B. soirée annulée en cas de météo défavorable.

RDV sur le parking de l’Observatoire

Réservation auprès du Bureau d’information touristique à Mur de Barrez: 05 65 66 10 16

http://cielencarladez.free.fr/ .

Frons Thérondels 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 10 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the NUITS DES ETOILES, the Ciel en Carladez association is offering observation evenings on the theme of 2026 (to be announced), and a unique introduction to astronomy at the Frons observatory.

L’événement Les nuits des étoiles à l’Observatoire de Frons Thérondels a été mis à jour le 2026-02-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)