AGENDA · Frampas
Grande Journée à La Ferme Pédagogique du Grand Der Frampas
dimanche 19 juillet 2026 · Frampas
Informations pratiques
Frampas
Grande Journée à La Ferme Pédagogique du Grand Der
Ferme pédagogique du Grand Der Frampas Haute-Marne
Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Tout public
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Ferme pédagogique du Grand Der Frampas 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 79 46 74 96
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English :
L’événement Grande Journée à La Ferme Pédagogique du Grand Der Frampas a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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