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AGENDA · Frampas

Grande Journée à La Ferme Pédagogique du Grand Der Frampas

dimanche 19 juillet 2026 · Frampas

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Adresse
Ferme pédagogique du Grand Der
Ville
52220 Frampas
Département
Haute-Marne
Tarif
8.5 8.5 Tarif enfant Tarif enfant

Frampas

Grande Journée à La Ferme Pédagogique du Grand Der

Ferme pédagogique du Grand Der Frampas Haute-Marne

Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Tout public
  .

Ferme pédagogique du Grand Der Frampas 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 79 46 74 96 

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English :

L’événement Grande Journée à La Ferme Pédagogique du Grand Der Frampas a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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