Informations pratiques

Frampas

Grande Journée à La Ferme Pédagogique du Grand Der

Ferme pédagogique du Grand Der Frampas Haute-Marne

Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Tout public

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Ferme pédagogique du Grand Der Frampas 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 79 46 74 96

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English :

L’événement Grande Journée à La Ferme Pédagogique du Grand Der Frampas a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne