Grande Journée Médiévale du 6 Juin 2026 Brécy
Grande Journée Médiévale du 6 Juin 2026 Brécy samedi 6 juin 2026.
Brécy
Grande Journée Médiévale du 6 Juin 2026
Brécy Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Voici le programme de la Grande Journée Médiévale du 6 Juin 2026.
14h00 Les Apprentis chevaliers
15h00 Spectacle Le bel Harnois
15h30 Lancement du concours de la plus belle épée
16h30 Les Apprentis chevaliers II
17h10 Chercher les erreurs
18h00 Spectacle Tournoi de chevalerie
18h50
19h00 Les Récompenses du plus beau déguisement Enfant
Fille et garçon, Adulte
de la Plus belle épée par les Enfants
20h00 Le Banquet
21h00 Le Grand Tournoi
22h00 Le Grand Feu
Comme vous avez pu le constater une après-midi et soirée bien animée gratuitement* pour les petits comme les grands.
*sauf Banquet, boissons et petites restauration.
Voici le programme de la Grande Journée Médiévale du 6 Juin 2026.
14h00 Les Apprentis chevaliers
15h00 Spectacle Le bel Harnois
15h30 Lancement du concours de la plus belle épée
16h30 Les Apprentis chevaliers II
17h10 Chercher les erreurs
18h00 Spectacle Tournoi de chevalerie
18h50
19h00 Les Récompenses du plus beau déguisement Enfant
Fille et garçon, Adulte
de la Plus belle épée par les Enfants
20h00 Le Banquet
21h00 Le Grand Tournoi
22h00 Le Grand Feu
Comme vous avez pu le constater une après-midi et soirée bien animée gratuitement* pour les petits comme les grands.
*sauf Banquet, boissons et petites restauration. .
Brécy 02210 Aisne Hauts-de-France
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English :
Here’s the program for the Grande Journée Médiévale on June 6, 2026.
2:00 pm The Apprentice Knights
3:00 pm Le bel Harnois show
3:30 pm Launch of the most beautiful sword competition
4:30 pm The Apprentice Knights II
5:10 pm Find the mistakes
6:00 pm Tournament of Chivalry show
18h50
7:00 pm Prizes: Most beautiful costume Child
Girl and Boy, Adult
for the Most Beautiful Sword by Children
8:00 pm Banquet
9:00 pm The Grand Tournament
22h00 Bonfire
As you can see, a lively afternoon and evening free of charge* for young and old alike.
*except Banquet, drinks and snacks.
L’événement Grande Journée Médiévale du 6 Juin 2026 Brécy a été mis à jour le 2026-05-06 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne