Brécy

Grande Journée Médiévale du 6 Juin 2026

Brécy Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Voici le programme de la Grande Journée Médiévale du 6 Juin 2026.

14h00 Les Apprentis chevaliers

15h00 Spectacle Le bel Harnois

15h30 Lancement du concours de la plus belle épée

16h30 Les Apprentis chevaliers II

17h10 Chercher les erreurs

18h00 Spectacle Tournoi de chevalerie

18h50

19h00 Les Récompenses du plus beau déguisement Enfant

Fille et garçon, Adulte

de la Plus belle épée par les Enfants

20h00 Le Banquet

21h00 Le Grand Tournoi

22h00 Le Grand Feu

Comme vous avez pu le constater une après-midi et soirée bien animée gratuitement* pour les petits comme les grands.

*sauf Banquet, boissons et petites restauration.

Voici le programme de la Grande Journée Médiévale du 6 Juin 2026.

14h00 Les Apprentis chevaliers

15h00 Spectacle Le bel Harnois

15h30 Lancement du concours de la plus belle épée

16h30 Les Apprentis chevaliers II

17h10 Chercher les erreurs

18h00 Spectacle Tournoi de chevalerie

18h50

19h00 Les Récompenses du plus beau déguisement Enfant

Fille et garçon, Adulte

de la Plus belle épée par les Enfants

20h00 Le Banquet

21h00 Le Grand Tournoi

22h00 Le Grand Feu

Comme vous avez pu le constater une après-midi et soirée bien animée gratuitement* pour les petits comme les grands.

*sauf Banquet, boissons et petites restauration. .

Brécy 02210 Aisne Hauts-de-France

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English :

Here’s the program for the Grande Journée Médiévale on June 6, 2026.

2:00 pm The Apprentice Knights

3:00 pm Le bel Harnois show

3:30 pm Launch of the most beautiful sword competition

4:30 pm The Apprentice Knights II

5:10 pm Find the mistakes

6:00 pm Tournament of Chivalry show

18h50

7:00 pm Prizes: Most beautiful costume Child

Girl and Boy, Adult

for the Most Beautiful Sword by Children

8:00 pm Banquet

9:00 pm The Grand Tournament

22h00 Bonfire

As you can see, a lively afternoon and evening free of charge* for young and old alike.

*except Banquet, drinks and snacks.

L’événement Grande Journée Médiévale du 6 Juin 2026 Brécy a été mis à jour le 2026-05-06 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne